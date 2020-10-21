Бизнесмен Пригожин назвал доктора Рошаля последней "совестью нации"

Издание "ПолитОнлайн" направило запрос предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину, чтобы узнать, почему он выступил в защиту главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба "Конкорда".

Издание "ПолитОнлайн" направило запрос предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину, чтобы узнать, почему он выступил в защиту главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба "Конкорда".

Как следует из сообщения, размещенного на официальной странице пресс-службы в соцсети "ВКонтакте", для предпринимателя этот вопрос является сохранением "совести нации".

"В России в самые сложные времена всегда была "совесть нации": Булгаков, Высоцкий, Лихачев и до недавнего времени — Даниил Гранин. Теперь, похоже, единственный, кого можно так назвать — доктор Рошаль. И поэтому надо быть полным ничтожеством, оскорбляя его", — приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.

Напомним, что Рошаль заступился за врачей омской больницы, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному. Однако сторонники блогера, в том числе на Западе, стали оскорблять заслуженного российского медика. Сам профессор заявил, что обращаться в суд не планирует и поблагодарил главу "Конкорда" за участие в этой истории. Пригожин в ответ добавил, что Рошаль сможет рассчитывать на его помощь в любой момент.

Леонид Рошаль известен и пользуется авторитетом не только в РФ, но и за ее пределами (например, награжден орденом Почетного легиона - высшим знаком отличия и признания во Франции). Его достижения в педиатрии признаны во всем мире.

Рошаль был в числе тех, кто вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр в Москве в 2002 году и школу в Беслане в 2004. Награжден Орденом Мужества.