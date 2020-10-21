Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

Адвокат Дональда Трампа намерено раздувает скандал вокруг переписки Хантера Байдена, считает Владимир Брутер.

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена Хантера нашли «материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками». В эфире программы Newsmax юрист показал сообщения, согласно которым Байден-младший якобы общался в видеочате с 14-летним подростком, будучи при этом обнаженным.

Из той же беседы можно заключить, что сама девочка инцидент отрицает. В ходе переписки Хантер также упомянул, что употребляет наркотики. Джулиани заявил, что на его компьютере были найдены фотографии несовершеннолетних.

Все материалы адвокат Трампа передал в полицию Делавэра, где проживают Джо Байден и члены его семьи.

Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, якобы принадлежащую Байдену-младшему. Ноутбук сына кандидата в президенты США принесли в ремонтную мастерскую в штате Делавэр еще в апреле 2019 года. По информации New York Post, впоследствии компьютер конфисковала ФБР. Однако владелец мастерской успел скопировать содержание жесткого диска и передал информацию юристу Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани.

.@RudyGiuliani tells Newsmax that Hunter Biden had numerous pictures of "underage girls" on the laptop that reportedly belonged to him and that he has turned them over to the Delaware State Police.pic.twitter.com/pu6rNYTlV9 — Daily Caller (@DailyCaller) October 21, 2020

Кроме всего прочего, среди писем оказалось послание от высокопоставленного сотрудника украинской энергетической компании Burisma Вадима Пожарского, датированное 2015 годом. В нем тот благодарил Байдена-младшего за организацию встречи со своим отцом, занимавшим тогда пост вице-премьера США. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит Хантера подумать, как он может использовать свое влияние на благо компании. Сам Хантер на тот момент входил в совет директоров корпорации и получал за это по 50 тысяч долларов в месяц.

Республиканцы считают, что именно Джо Байден через украинских чиновников добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело Burisma, в результате чего расследование «заморозили». Сторонники Трампа обвиняют Байдена-старшего в том, что он использовал высокое служебное положение в бизнес-интересах семьи.

При этом Сам Байден еще в 2019 году заявлял, что не имел никакого отношения к работе сына на украинскую энергетическую компанию. В интервью The New York Times он назвал сына «взрослым мужчиной, который не сделал ни одного неправильного действия». Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми рабочие вопросы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что адвокат Трампа намерено раздувает скандал вокруг переписки Хантера Байдена. По словам американиста, у президента США осталось не так много инструментов, чтобы повлиять на настроения американцев перед выборами и дебатами, которые намечены на 22 октября.

«Это акт отчаяния со стороны Трампа, он хочет что-то такое запустить перед выборами. В ответ он получит "счет Трампа в Китае"».

Ранее журналисты из The New York Times нашли у американского президента банковский счет в Китае. Он принадлежит компании Trump International Hotels Management LLC и зарегистрирован на юридическое лицо, поэтому ранее не фигурировал в публичных финансовых отчетах главы Белого дома. По информации издания, компания Трампа с 2013 по 2015 год заплатила Китаю 188,5 тысячи долларов налогов.

Взаимные «вбросы» компромата продолжатся, считает эксперт. Впрочем, скандал вокруг сына кандидата в президенты США не получит развитие, уверен Брутер. Обвинения Байдена-младшего не помогут Трампу вырваться вперед в предвыборной гонке. Сам же Байден не будет дискутировать с Трампом на эту тему.

«Байден не отвечает за своего сына, да и что там нашли, пока непонятно. Сын — не собственность Байдена, поэтому комментировать на дебатах он это не будет. А команда Трампа может передать полученные легальным путем документы в государственные органы. Если у американской судебной системы есть претензии к сыну Байдена, она должна их выдвинуть», — рассуждает эксперт.

House Republicans Beg Attorney General Bill Barr to Investigate Hunter Biden’s Laptop https://t.co/w8Fsu9uQuI — Chuck Woolery (@chuckwoolery) October 21, 2020

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), которые в данный момент изучают жесткий диск Байдена-младшего, опровергли причастность России к публикации скандальной переписки. Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.

Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон обратился к главе ФБР Кристоферу Рею с призывом провести расследование по факту принадлежности жесткого диска от ноутбука Хантеру. Члены комитета направили запрос в бюро для проведения необходимого расследования, однако ФБР отказалось это делать.

Как считает Брутер, даже если разбирательство инициируют, оно никак не повлияет на ход выборов.

«Разбирательство будет длиться два года и два месяца. А может быть, три года и три месяца. К выборам это отношение не имеет», — уверен американист.

«Вообще не правильно, что избирательная кампания заходит о таких вещей. Это ни к чему не приведет. Это ничем не помогает и много чему мешает», — резюмировал эксперт.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Помимо президента, будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США. По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей. По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.

Ранее американист Александра Филиппенко объяснила шутку Трампа о том, что тот покинет США в случае проигрыша на выборах президента.