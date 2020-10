Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

Адвокат Дональда Трампа намерено раздувает скандал вокруг переписки Хантера Байдена, считает Владимир Брутер.

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена Хантера нашли «материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками». В эфире программы Newsmax юрист показал сообщения, согласно которым Байден-младший якобы общался в видеочате с 14-летним подростком, будучи при этом обнаженным.

Из той же беседы можно заключить, что сама девочка инцидент отрицает. В ходе переписки Хантер также упомянул, что употребляет наркотики. Джулиани заявил, что на его компьютере были найдены фотографии несовершеннолетних.

Все материалы адвокат Трампа передал в полицию Делавэра, где проживают Джо Байден и члены его семьи.

Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, якобы принадлежащую Байдену-младшему. Ноутбук сына кандидата в президенты США принесли в ремонтную мастерскую в штате Делавэр еще в апреле 2019 года. По информации New York Post, впоследствии компьютер конфисковала ФБР. Однако владелец мастерской успел скопировать содержание жесткого диска и передал информацию юристу Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани.

