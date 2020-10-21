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14:37   21 Октября 2020
Политика

Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена Хантера нашли «материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками». В эфире программы Newsmax юрист показал сообщения, согласно которым Байден-младший якобы общался в видеочате с 14-летним подростком, будучи при этом обнаженным.

Из той же беседы можно заключить, что сама девочка инцидент отрицает. В ходе переписки Хантер также упомянул, что употребляет наркотики. Джулиани заявил, что на его компьютере были найдены фотографии несовершеннолетних.

Все материалы адвокат Трампа передал в полицию Делавэра, где проживают Джо Байден и члены его семьи.

Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, якобы принадлежащую Байдену-младшему. Ноутбук сына кандидата в президенты США принесли в ремонтную мастерскую в штате Делавэр еще в апреле 2019 года. По информации New York Post, впоследствии компьютер конфисковала ФБР. Однако владелец мастерской успел скопировать содержание жесткого диска и передал информацию юристу Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани.

Кроме всего прочего, среди писем оказалось послание от высокопоставленного сотрудника украинской энергетической компании Burisma Вадима Пожарского, датированное 2015 годом. В нем тот благодарил Байдена-младшего за организацию встречи со своим отцом, занимавшим тогда пост вице-премьера США. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит Хантера подумать, как он может использовать свое влияние на благо компании. Сам Хантер на тот момент входил в совет директоров корпорации и получал за это по 50 тысяч долларов в месяц.

Республиканцы считают, что именно Джо Байден через украинских чиновников добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело Burisma, в результате чего расследование «заморозили». Сторонники Трампа обвиняют Байдена-старшего в том, что он использовал высокое служебное положение в бизнес-интересах семьи.

При этом Сам Байден еще в 2019 году заявлял, что не имел никакого отношения к работе сына на украинскую энергетическую компанию. В интервью The New York Times он назвал сына «взрослым мужчиной, который не сделал ни одного неправильного действия». Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми рабочие вопросы.

Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что адвокат Трампа намерено раздувает скандал вокруг переписки Хантера Байдена. По словам американиста, у президента США осталось не так много инструментов, чтобы повлиять на настроения американцев перед выборами и дебатами, которые намечены на 22 октября.

«Это акт отчаяния со стороны Трампа, он хочет что-то такое запустить перед выборами. В ответ он получит "счет Трампа в Китае"».

Ранее журналисты из The New York Times нашли у американского президента банковский счет в Китае. Он принадлежит компании Trump International Hotels Management LLC и зарегистрирован на юридическое лицо, поэтому ранее не фигурировал в публичных финансовых отчетах главы Белого дома. По информации издания, компания Трампа с 2013 по 2015 год заплатила Китаю 188,5 тысячи долларов налогов.

Взаимные «вбросы» компромата продолжатся, считает эксперт. Впрочем, скандал вокруг сына кандидата в президенты США не получит развитие, уверен Брутер. Обвинения Байдена-младшего не помогут Трампу вырваться вперед в предвыборной гонке. Сам же Байден не будет дискутировать с Трампом на эту тему.

«Байден не отвечает за своего сына, да и что там нашли, пока непонятно. Сын — не собственность Байдена, поэтому комментировать на дебатах он это не будет.  А команда Трампа может передать полученные легальным путем документы в государственные органы. Если у американской судебной системы есть претензии к сыну Байдена, она должна их выдвинуть», — рассуждает эксперт.

 

 

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), которые в данный момент изучают жесткий диск Байдена-младшего, опровергли причастность России к публикации скандальной переписки. Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.

Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон обратился к главе ФБР Кристоферу Рею с призывом провести расследование по факту принадлежности жесткого диска от ноутбука Хантеру. Члены комитета направили запрос в бюро для проведения необходимого расследования, однако ФБР отказалось это делать.

Как считает Брутер, даже если разбирательство инициируют, оно никак не повлияет на ход выборов.

«Разбирательство будет длиться два года и два месяца. А может быть, три года и три месяца. К выборам это отношение не имеет», — уверен американист.

Американист: скандал вокруг переписки сына Байдена не повлияет на выборы в США

«Вообще не правильно, что избирательная кампания заходит о таких вещей. Это ни к чему не приведет. Это ничем не помогает и много чему мешает», — резюмировал эксперт.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Помимо президента, будут выбраны 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США. По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей. По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.

Ранее американист Александра Филиппенко объяснила шутку Трампа о том, что тот покинет США в случае проигрыша на выборах президента.

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#сша #выборы #байден #трамп

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