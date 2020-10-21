Асад предоставил пострадавшим при пожарах сирийцам отсрочку по кредитам

Сирийцы, пострадавшие от пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама освобождены от штрафов и пени по кредитам. Соответствующий указ подписал президент САР Башар Асад. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирийцы, пострадавшие от пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама освобождены от штрафов и пени по кредитам. Соответствующий указ подписал президент САР Башар Асад. Об этом сообщает агентство SANA.

Документ, подписанный Башаром Асадом, приостанавливает начисление процентов и пени для граждан и компаний, которые получили кредит у Сельскохозяйственного кооперативного банка для ведения аграрной деятельности, но понесли убытки из-за последних крупных пожаров. Как указывает SANA, президент также распорядился о выплате пособий в размере 50 тысяч сирийских фунтов гражданским, военным и пенсионерам.

Напомним, что пожары в сирийских провинциях вспыхнули в октябре 2020 года. Борьбу с возгоранием осложняли неблагоприятные погодные условия и труднодоступный горный ландшафт. На ликвидацию огня 12 октября были подняты экипажи самолетов ВКС РФ. Общими усилиями огонь был потушен. Уже 13 октября пострадавшую от пожаров Латакию лично посетил Башар Асад. Президент побеседовал с пострадавшими жителями поселения Балуран и пообещал оказать государственную поддержку гражданам, которые лишились при пожаре своего имущества или понесли иные убытки.

16 октября правительство Сирии разработало план по восстановлению районов, пострадавших от огня. В документе были описаны как меры финансового содействия гражданам, так и направленные на восстановление региона шаги, в частности высаживание новых деревьев на месте сгоревшего леса.