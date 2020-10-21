Туристов тут любят. Как Алтай уживается с шаманами, христианами и COVID-19

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал в Горном Алтае, где процветают туристический бизнес, слухи о ксенофобии алтайцев и языческие верования.

Закрытые в связи с коронавирусом внешние границы заставили россиян минувшим летом по-новому взглянуть на бескрайние просторы страны. Ведь в России много красивых и уникальных мест для развития внутреннего туризма, а количество путешественников пока не соответствует их достоинствам.

Губернаторы и главы республик гостей приветствуют. Мотивирует соотечественников и федеральный центр. Например, глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал программу Ростуризма по развитию внутренних направлений. Согласно ее условиям, россияне могут оформить возврат потраченных на поездки средств.

«Нацпроект поможет нам улучшить инфраструктуру, повысить уровень сервиса, и самое главное — обеспечить жителей республики рабочими местами и новым источником дохода», — написал в Instagram Хорохордин.

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал в «Российском Тибете» — одном из самых популярных мест отдыха в стране — и узнал, как живет население Горного Алтая в условиях коронавирусной угрозы.

Большинство из опрошенных предпринимателей туристической Мекки итогами сезона в целом остались довольны. Их прибыль возросла за счет туристов, которые не поехали за рубеж, а отдыхали внутри страны. О программе Ростуризма они слышали, но почти никто не успел оценить ее достоинства на практике.

Деньги в горах

Многие алтайцы живут натуральным хозяйством. Их кормит родная земля. Живописные пастбища и обочины горных дорог буквально оккупированы многочисленными коровами, козами и лошадьми. Зачастую животное может огорошить неподготовленного водителя внезапным появлением на проезжей части. Особенно пугающе представители фауны выглядят в густом тумане, который часто укутывает гористую местность.

Помимо животноводства, местные производят легендарный алтайский мед, собирают редкие лечебные травы, а также кедровые шишки. Их, кстати, называют «местным золотом». Россия – крупнейший в мире поставщик кедровых орехов, а главный покупатель – Китай. За сезон охотник за ценными ядрами может заработать по несколько сотен тысяч рублей.

«Работы было море – думали этим летом даже закрываться раньше», – рассказала Марина, супруга владельца одной из самых успешных и крупнейших семейных пасек в Чемальском районе «Пасека №13».

На вопрос можно ли хорошо зарабатывать в горах, не уезжая в большие города, Марина ответила утвердительно:

«Возможностей полно, здесь можно хорошо зарабатывать, даже довольно хорошо. Главное работать», — не вдаваясь в подробности, дает «вечный» совет женщина.

Ей вторит и глава местной небольшой туристической компании, пожелавший остаться анонимным:

«На жизнь зарабатывать тут можно – проблем нет. Особенно в этом сезоне было очень много туристов из Москвы и Екатеринбурга».

Алтайцы и шаманизм

В туристической поездке глава компании рассказал о кооперации с алтайцами – так называют тюркский коренной народ Алтая, включающий в себя несколько этнических групп: телеутов, теленгитов, кумандинцев и тубаларов.

«Раньше их побаивались. У них действовали буквально свои отдельные законы, порядки. К русским они относились уважительно, но гостей очень не любили. Сейчас все изменилось – они поняли, что туристы несут деньги и помогают нам создать должную атмосферу для этого», — рассказывает гид.

Однако его коллега, гид Сергей Петровский предупредил об опасностях, которые могут поджидать любопытных туристов:

«Вечером в поселениях алтайцев появляться опасно – зашибут или застрелят, даже расследовать никто не будет, максимум для галочки приедут. Деньги от туристов любят, но не все ж туризмом занимаются. Особенно опасны пьяные алтайцы, ведь пить они не умеют совершенно, иммунитета нет», — посетовал Петровский.

Особое значение в культуре местных народов занимают «тайные места силы», которые привлекают путешественников со всей России. Говорят, что они помогают восстановить здоровье. Местные жители для любителей эзотерики организуют «шаманские поездки».

«Но есть и скрытые места, которые они не покажут никому, так как берегут их. Но я о некоторых знаю…» — заговорщически намекает гид.

К слову о шаманизме — здесь многие интересуются языческой тематикой. Проезжаешь возле «мест сил» — надо положить монетку духам. Искупаешься в священных местах — предостерегут, что духи тебя накажут. У многих местных в сознании вполне гармонично уживаются языческие и православные верования.

Незнакомого с местными традициями путешественника может смутить христианско-языческая эклектика. Так, в порядке вещей ситуация, когда местный житель утром идет на пасхальную службу, а вечером вырывает сердце живой козе в благодарность Ээзи — духу-хозяину Алтая. Часто встречаются деревья в белых ленточках. Это древний обряд «кыйра буулар» в надежде получить защиту от злых духов.

«Все перемешалось в головах: буддизм, тенгрианство, православие, местные обычаи. — объясняет работница церковной лавки в местном православном храме. — Под этой всей кашей и "Нью Эйдж" с Агни Йогой расцветает. Природа красивая — ее и обожествляют».

Дорога возможностей

Многие предприниматели упоминали новую дорогу, которая должна дать дополнительный толчок к развитию региону: привлечет иностранцев, поможет создать крупнейший за Уралом горнолыжный курорт. Речь идет об анонсированном в 2019 шоссе протяженностью 47 километров, которое пройдет рядом с Каракольскими озерами — любимейшем местом гостей Горного Алтая.

Каракольские озера – это группа из семи живописных горных водоемов. Сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы восхититься местными красотами, девственной природой и просто отдохнуть.

Однако туристическому развитию данной зоны, как и другим местам Алтая, очень мешает нехватка дорог. Существующие сегодня способы заброски туристов на озера – вертолетом или на внедорожном транспорте многим не по карману.

Есть и оборотная сторона развития туризма. Местные очень беспокоятся за природу и просят в петиции защитить Каракольские озера. Авторы обращения призывают остановить строительство дороги к уникальному природному объекту. Под документом подписались уже более 6000 человек.

«Призываем всех неравнодушных людей, которые понимают, что нельзя уничтожать ценнейшие уголки природы ради мнимого "развития" и получения прибыли узким кругом лиц, присоединиться к этой петиции», — сказано в петиции на change.org

Тем не менее дорогу уже начали строить, а место под горнолыжный курорт расчищают от домов и готовятся к будущему строительству. Кто знает, возможно это станет новой вехой развития региона, и многие россияне откроют для себя красоту и величие Горного Алтая.

Ведь уникальная природа, горы и пещеры, реки и водопады, долины и озера, сотни историй древних народов, поселения, до которых большую часть года практически невозможно добраться на автомобиле, — ждут путешественников в этом месте с невероятной энергетикой.