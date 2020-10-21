Полиция Иркутска разыскивает двух сбежавших заключенных

Двое осужденных за кражи и мошенничество сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. Полиция приступила к поиску граждан, передает телеканал "360".

Двое осужденных за кражи и мошенничество сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. Полиция приступила к поиску граждан, передает телеканал "360".

Сотрудники правоохранительных органов начали комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление местонахождения сбежавших граждан. По данным полиции, двое осужденных самовольно покинули территорию колонии, сообщает телеканал "360".

"20 октября 2020 года сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-15 (Ангарск) обнаружено отсутствие осужденных", — заявили в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

Как стало известно "360", в колониях-поселениях нет охраны. Заключенные живут под присмотром администраторов и могут свободно передвигаться по территории.