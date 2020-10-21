Сотрудница РХТУ обвинила проректора в изнасиловании

Секретарь помощника проректора Российского химико-технологического университета (РХТУ) написала заявление в полицию на своего руководителя, обвинив его в изнасиловании.

Секретарь помощника проректора Российского химико-технологического университета (РХТУ) написала заявление в полицию на своего руководителя, обвинив его в изнасиловании.

Девушка сообщила, что 17 октября они вместе с начальником находились в одном из баров Москвы. Позже они перешли в номер отеля, где она пошла принимать душ, пишет РЕН ТВ.

После этого секретарь легла с мужчиной в кровать без одежды. Там проректор начал ее трогать и совершать действия интимного характера против ее воли.

Утром начальник отправил девушку на такси домой. После произошедшего у нее произошла истерика. Установлено, что москвичка наблюдается в психиатрической больнице.