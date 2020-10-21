The New York Times «заколебала» сторонников Трампа его счетом в Китае

После обнародования данных о бизнесе республиканца в Поднебесной прагматичные «колеблющиеся штаты» могут поддержать на выборах Джо Байдена.

Рейтинги Дональда Трампа под угрозой: журналисты из The New York Times (NYT) нашли у американского президента банковский счет в Китае. Он принадлежит компании Trump International Hotels Management LLC и зарегистрирован на юридическое лицо, поэтому ранее не фигурировал в публичных финансовых отчетах главы Белого дома.

«История собственного бизнеса господина Трампа полна зарубежных финансовых сделок, и некоторые из них были связаны с китайским государством. Он провел десять лет, безуспешно занимаясь проектами в Китае, управляя там офисом во время своей первой президентской гонки и налаживая партнерские отношения с крупной компанией, которую напрямую контролировал Пекин», — пишет NYT.

Азиатский потенциал

Компания Trump International Hotels Management LLC владеет сетью отелей, курортов и мотелей на территории США. Как выяснилось, Трамп хотел открыть собственный бизнес и в Китае. В период с 2013 по 2015 год компания заплатила правительству КНР больше 188 тысяч долларов в виде налогов.

Банковские счета 45-го президента США также нашли в Ирландии и Великобритании. Через них Трамп получал доход от полей для гольфа в этих странах.

Администрация Белого дома не стала отрицать существование счета в Китае. Юрист Trump Organization Алан Гартен рассказал NYT, что банковскую ячейку в КНР открыли для того, чтобы «изучить потенциал гостиничных сделок в Азии». По его словам, с 2015 года офис компании в Пекине не работал, а счетом никто не пользовался (Трамп стал президентом в 2016 году). Название банка, через который будущий президент США изучал потенциал гостиничных сделок, Гартен не назвал.

Блудный сын

Авторы из NYT напомнили, что меньше месяца назад Дональд Трамп называл своего оппонента из Демократической партии, 77-летнего Джозефа Байдена чересчур «мягким» по отношению к Китаю. Республиканец указывал на деловые связи его сына Хантера, который якобы сотрудничал с китайскими бизнесменами.

24 сентября 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам, а также председатель финансового комитета Сената Чак Грессли опубликовали специальный отчет на эту тему. В нем говорилось, что Хантер Байден «имел бизнес-связи» с несколькими китайскими предпринимателями, которые, в свою очередь, контролировались властями КНР. По информации республиканцев, сын Джо Байдена открыл собственный банковский счет, через который осуществлялись транзакции на сотни миллионов долларов.

Тогда Трамп воспользовался моментом и обвинил всю семью Байденов в преступном заговоре:

«Он [Хантер Байден — прим. ред.] как пылесос — ходит за своим отцом [Джо Байденом — прим. ред.] по пятам. Какой позор! Это преступная семья», — сказал Трамп вовремя ралли в штате Флорида.

Колеблющийся рейтинг

После информации о том, что американский президент имеет собственный счет в китайском банке, Трампу придется перестраивать собственную тактику против Байдена, уверена научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Она рассказала «Политике Сегодня», что материал NYT поставит под удар популярность Трампа в «колеблющихся» штатах и склонит их жителей на сторону Байдена.

Такие штаты называют «фиолетовыми» из-за смешения цветов: красного (республиканцы) и синего (демократы). Кандидаты от обеих партий имеют там практически равный уровень поддержки избирателей. Победа на выборах в «колеблющихся» регионах зависит от усилий каждого претендента на президентское кресло.

«Очень важно, как информация NYT повлияет на "колеблющиеся" штаты, ведь они непостоянны и голосуют то за демократов, то за республиканцев. Там это сыграет большую роль. Например, на выборах очень важно мнение штата Пенсильвания, а он располагается как раз ближе к восточному побережью. Это значит, что там живут очень бизнес-ориентированные люди. Для них данные о китайском счете Трампа могут стать решающими в выборе», — объяснила Филиппенко.

В противовес Пенсильвании можно поставить Флориду. «Курортный» штат не очень волнуют банковские счета обоих кандидатов в президенты США. Материал NYT аналогичным образом не отразится на «ядерном» электорате Дональда Трампа, то есть ярых сторонниках Республиканской партии.

«Преданные сторонники Трампа вообще не обратят внимания на информацию из газеты The New York Times, потому что их кандидат причисляет издание к fake news [фальшивые новости – с англ.]. Для них вообще не важен Китай и банковские счета. Больше всего их интересуют проблемы мигрантов в США, абортов и так далее», — добавила американист.

Напомним, что 22 октября между Трампом и Байденом состоятся новые дебаты. Филиппенко допустила, что кандидат от Республиканской партии вряд ли «дрогнет» перед доводами демократа, который теперь будет отталкиваться от сотрудничества Трампа и Китая. Собеседница «Политики Сегодня» полагает, что президент США «очень хорошо умеет уходить от вопросов и отвлекать внимание».

Выборы следующего американского президента состоятся 3 ноября 2020 года. По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей. По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.