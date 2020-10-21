Уильямс рассказала о договоренностях по Ливии в Женеве

Участники переговоров в Женеве, которые представляют интересы политических сторон Ливии, достигли многих соглашений. Все договоренности имеют важное значение, отметила руководитель Миссии Организации Объединенных Наций в Ливии Стефани Уильямс.

Участники переговоров в Женеве, которые представляют интересы политических сторон Ливии, достигли многих соглашений. Все договоренности имеют важное значение, отметила руководитель Миссии Организации Объединенных Наций в Ливии Стефани Уильямс.

Несколько дней назад в Женеве стартовали переговоры по Ливии с участием представителей североафриканского государства. Стороны обсуждали возможные пути решения кризиса в стране. Встреча проходила в формате "5+5". С одной стороны делегацию представляли члены Правительства национального согласия Ливии, с другой — Ливийской национальной армии.

По словам Уильямс, итогом переговоров стала договоренность об открытии всех транспортных артерий в стране. Кроме того, в рамках сентябрьских переговоров в Женеве, были достигнуты соглашения по определению ряда руководящих должностей. С этого момента населенный пункт Сирт станет центром органов исполнительной власти.