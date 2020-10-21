Оперштаб Российской Федерации сообщил данные по новым случаям коронавирусной инфекции, выявленным на территории страны за последние 24 часа.

Оперштаб Российской Федерации сообщил данные по новым случаям коронавирусной инфекции, выявленным на территории страны за последние 24 часа.

Всего за минувшие сутки в РФ положительные результаты теста на COVID-19 получили 15 700 человек. Накануне было 16 319.

Случаи инфицирования зафиксированы в 85 субъектах страны. Специалисты сообщают, что 25,9% из общего числа людей не демонстрировали никаких клинических проявлений болезни. За прошедшие 24 часа в России от коронавируса завершили лечение 10 952 гражданина.