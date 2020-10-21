Большинство россиян помогают пожилым родственникам

Как сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе Сбербанка, более трети опрошенных оказывают поддержку регулярно — не менее раза в неделю.

Более 81% россиян так или иначе помогают пожилым родственникам. Таковы результаты совместного исследования НПФ Сбербанка и портала «Рамблер». Как сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе кредитной организации, более трети опрошенных оказывают поддержку регулярно — не менее раза в неделю.

Эксперты опросили 2,6 тысячи человек по всей стране и выяснили, что чаще всего (в 31% случаев) граждане оплачивают своим родственникам-пенсионерам покупки. Речь идет о продуктах, медикаментах, товарах для дома и крупных приобретениях. При этом каждый пятый респондент (21%) помогает уборкой, мелким ремонтом, доставкой продуктов. Еще 18% россиян просто дают пожилым родственникам деньги, 7% платят за лечение пенсионеров, а 4% оплачивают им отдых.

Эксперты выяснили, что более трети респондентов (35%) помогают пожилым родственникам регулярно — раз в неделю. Еще 17% делают это как минимум раз в месяц. Столько же россиян помогают пенсионерам раз в полгода-год или при необходимости, например, если нужно срочно оплатить лечение. 8% опрошенных помогают только тогда, когда их об этом просят.

Около 60% респондентов оценивают размер своей помощи в сумму до десяти тысяч рублей в месяц. 15% тратят на родственников 10-20 тысяч рублей в месяц, 7% — 20-30 тысяч рублей в месяц, 5% — до 50 тысяч рублей в месяц. Помогать более серьезными суммами (до 100 тысяч) готовы только 2% опрошенных.

Активнее всего россияне начинают поддерживать старшее поколение после 35 лет. Среди 20-30-летних доля тех, кто материально помогает пожилым родственникам, составляет 4%, а среди 35-40-летних она уже в пять раз больше. В возрасте 40-50 лет пенсионеров поддерживает каждый третий респондент (32%). После 50 это делает почти каждый второй (43%).

Ранее «Сбербанк страхование» и «Рамблер» выяснили, что большинство россиян (78%) не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода. При этом 50% опрошенных меняют гаджет лишь после того, как он перестает работать, 24% покупают смартфоны раз в 3-5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% — не реже раза в год.