Россияне раскритиковали мэра Екатеринбурга за слова о пассажирах без масок

Высокинский ответил «можно и нужно» на вопрос, можно ли выгонять из транспорта ковид-диссидентов. В пресс-службе мэрии города отметили, что фразу вырвали из контекста.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU на вопрос: «Можно ли пассажирам общественного транспорта самим выгонять из салонов людей без масок?» ответил: «Можно и нужно». Россияне неоднозначно отреагировали на призыв главы города.

Двоякое чувство, и правильно вроде а с другой стороны...... Помогают ли маски в толпе людей тесно прижатых друг к другу. — Vladmarkos (@Vladmarkos1) October 21, 2020

Главное, что бы сам водитель был в маске — Alexander Ionin (@IoninAlexander) October 21, 2020

А бесплатно маски раздавать не пробовали? — Прекрасное Далёко ???????? (@AstraDima) October 21, 2020

Ничего, что это незаконно? — Константин (@restwisdom) October 21, 2020

Понравилось Евгению Ройзману — Jfk (@Jfk17871388Jfk) October 21, 2020

В Свердловской области не отменяли масочный режим, поэтому людям нужны средства индивидуальной защиты в автобусах, в трамваях и в любом другом общественном транспорте. При этом в Екатеринбурге не закрывали парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны и ТЦ, но запретили фан-зоны на концертах и детские игровые комнаты в торговых центрах.

Значит профессиональные толкатели нужны будут в автобусах — Festum (@Festum11) October 20, 2020

А еще лучше вообще всех пассажиров вытолкать и ехать одному — anna evseeva (@seborga402) October 20, 2020

На какой скорости,это имеет значение для быстрого выздоровления от коронавируса?.. — ЕГИПЕТСКАЯ МАТЬ (@shturman_s) October 21, 2020

Естественно, на ходу и никак иначе. — Николай Лебедев (@lebedev4791) October 21, 2020

Гуманнее просто не пускать — Moysha Kapelman (@Moysha_Kapelman) October 21, 2020

В Свердловской области на 21 октября выявили 33 425 инфицированных коронавирусом, только за сутки заразились 255 человек. Выздоровели за все время 25 528 человек, а погибли — 718.

Я вижу большинство Русских не понимают всей серьезности ситуации! Если Вы к примеру в Испании зайдёте в автобус без маски, Вас тоже попросят на выход мягко сказать и будут правы! Даже если по улице идти без маски, местные бабушки сразу сделают Вам замечание! — Ismail Saratovskiy (@ismail_64RUS) October 21, 2020

В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по семь тысяч евро. Мэр Екатеринбурга призвал пассажиров автобусов выталкивать из салона людей без масок — The ЧеLOVEк Сезон 1 (@2m7art) October 21, 2020

У - управление — Arthur Rhean (@official_rhean) October 21, 2020

Прохожие! Остерегайтесь выпадающих пассажиров из автобусов! Они без масок!???? — Сергей Целитан (@55Serg19) October 21, 2020

Мэр Екатеринбурга разрешил не соблюдать социальную дистанцию — Sotrudnik (@sotrudnik99) October 21, 2020

А можно ещё так же предложить применить к тем людям, которые выталкивают из общественного транспорта людей без масок льготы на налоговые вычеты))) — Дмитрий (@EcX2NeaNDKrx3ql) October 20, 2020

Позже в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что слова главы города Александра Высокинского восприняли буквально и фразу «не нужно интерпретировать дословно».

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал ТАСС пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

Также мэрия Екатеринбурга призвала справляться с нарушителями масочного режима только «в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску».

Во время прямого эфира ему задали вопрос пассажиры: «Можно ли мы сами будем выгонять ковид-диссидентов из транспорта?» — Можно и нужно. Вырвано говоришь? — Biff (@yoghjim) October 21, 2020

Ох уж эта толерантность... — да что ж такое (@nihcego) October 21, 2020

Все видели как они тактично просят — Неизвестно (@simachev22) October 21, 2020

У нас всё стабильно. — Antoxa (@antoxa99999) October 21, 2020

Уважение этому человеку, потом поймёте почему — я вам димон lll (@Dimki_Vimki) October 20, 2020