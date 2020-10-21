Россияне раскритиковали мэра Екатеринбурга за слова о пассажирах без масок
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU на вопрос: «Можно ли пассажирам общественного транспорта самим выгонять из салонов людей без масок?» ответил: «Можно и нужно». Россияне неоднозначно отреагировали на призыв главы города.
Двоякое чувство, и правильно вроде а с другой стороны...... Помогают ли маски в толпе людей тесно прижатых друг к другу.— Vladmarkos (@Vladmarkos1) October 21, 2020
Главное, что бы сам водитель был в маске— Alexander Ionin (@IoninAlexander) October 21, 2020
А бесплатно маски раздавать не пробовали?— Прекрасное Далёко ???????? (@AstraDima) October 21, 2020
Ничего, что это незаконно?— Константин (@restwisdom) October 21, 2020
Понравилось Евгению Ройзману— Jfk (@Jfk17871388Jfk) October 21, 2020
В Свердловской области не отменяли масочный режим, поэтому людям нужны средства индивидуальной защиты в автобусах, в трамваях и в любом другом общественном транспорте. При этом в Екатеринбурге не закрывали парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны и ТЦ, но запретили фан-зоны на концертах и детские игровые комнаты в торговых центрах.
Значит профессиональные толкатели нужны будут в автобусах— Festum (@Festum11) October 20, 2020
А еще лучше вообще всех пассажиров вытолкать и ехать одному— anna evseeva (@seborga402) October 20, 2020
На какой скорости,это имеет значение для быстрого выздоровления от коронавируса?..— ЕГИПЕТСКАЯ МАТЬ (@shturman_s) October 21, 2020
Естественно, на ходу и никак иначе.— Николай Лебедев (@lebedev4791) October 21, 2020
Гуманнее просто не пускать— Moysha Kapelman (@Moysha_Kapelman) October 21, 2020
В Свердловской области на 21 октября выявили 33 425 инфицированных коронавирусом, только за сутки заразились 255 человек. Выздоровели за все время 25 528 человек, а погибли — 718.
Я вижу большинство Русских не понимают всей серьезности ситуации! Если Вы к примеру в Испании зайдёте в автобус без маски, Вас тоже попросят на выход мягко сказать и будут правы! Даже если по улице идти без маски, местные бабушки сразу сделают Вам замечание!— Ismail Saratovskiy (@ismail_64RUS) October 21, 2020
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по семь тысяч евро. Мэр Екатеринбурга призвал пассажиров автобусов выталкивать из салона людей без масок— The ЧеLOVEк Сезон 1 (@2m7art) October 21, 2020
У - управление— Arthur Rhean (@official_rhean) October 21, 2020
Прохожие! Остерегайтесь выпадающих пассажиров из автобусов! Они без масок!????— Сергей Целитан (@55Serg19) October 21, 2020
Мэр Екатеринбурга разрешил не соблюдать социальную дистанцию— Sotrudnik (@sotrudnik99) October 21, 2020
А можно ещё так же предложить применить к тем людям, которые выталкивают из общественного транспорта людей без масок льготы на налоговые вычеты)))— Дмитрий (@EcX2NeaNDKrx3ql) October 20, 2020
Позже в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что слова главы города Александра Высокинского восприняли буквально и фразу «не нужно интерпретировать дословно».
«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал ТАСС пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.
Также мэрия Екатеринбурга призвала справляться с нарушителями масочного режима только «в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску».
Во время прямого эфира ему задали вопрос пассажиры: «Можно ли мы сами будем выгонять ковид-диссидентов из транспорта?» — Можно и нужно. Вырвано говоришь?— Biff (@yoghjim) October 21, 2020
Ох уж эта толерантность...— да что ж такое (@nihcego) October 21, 2020
Все видели как они тактично просят— Неизвестно (@simachev22) October 21, 2020
У нас всё стабильно.— Antoxa (@antoxa99999) October 21, 2020
Уважение этому человеку, потом поймёте почему— я вам димон lll (@Dimki_Vimki) October 20, 2020
Все правильно сказал— trahtebidoh (@trahtebidoh) October 20, 2020