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11:40   21 Октября 2020
Россия

Россияне раскритиковали мэра Екатеринбурга за слова о пассажирах без масок

Россияне раскритиковали мэра Екатеринбурга за слова о пассажирах без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU на вопрос: «Можно ли пассажирам общественного транспорта самим выгонять из салонов людей без масок?» ответил: «Можно и нужно». Россияне неоднозначно отреагировали на призыв главы города.

 

 

 

 

 

В Свердловской области не отменяли масочный режим, поэтому людям нужны средства индивидуальной защиты в автобусах, в трамваях и в любом другом общественном транспорте. При этом в Екатеринбурге не закрывали парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны и ТЦ, но запретили фан-зоны на концертах и детские игровые комнаты в торговых центрах.

 

 

 

 

 

В Свердловской области на 21 октября выявили 33 425 инфицированных коронавирусом, только за сутки заразились 255 человек. Выздоровели за все время 25 528 человек, а погибли — 718.

 

 

 

 

 

 

Позже в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что слова главы города Александра Высокинского восприняли буквально и фразу «не нужно интерпретировать дословно».

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — сказал ТАСС пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

Также мэрия Екатеринбурга призвала справляться с нарушителями масочного режима только «в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску».

 

 

 

 

 

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