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10:27   21 Октября 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ скрутили банду по продаже поддельных сигарет под Ярославлем

Сотрудники ФСБ скрутили банду по продаже поддельных сигарет под Ярославлем

Преступное сообщество из Ярославской области попалось на продаже контрафактной табачной продукции. Задержанным удалось нажиться на сумму свыше 300 млн рублей, пишет ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали банду по продаже поддельных сигарет, доход которой за два последних года составил более чем 300 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Группировку поймали в Ярославской области. Правоохранители во время следствия проверили места проживания участников сообщества, а также осмотрели территории складов хранения контрафактных изделий.

Выяснилось, что злоумышленники прятали в жилищах немаркированные сигареты. Из оборота удалось изъять порядка 1 млн пачек на общую сумму свыше 30 млн рублей. Кроме того, полиция нашла крупную сумму денег и документы, которые подтверждают факт незаконно проводимых операций. Расследование дела продолжается.

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