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10:25   21 Октября 2020
Общество

Режиссер Михалков получил почетное звание Героя труда

Режиссер Михалков получил почетное звание Героя труда

Деятель культуры Никита Михалков стал Героем труда России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава РФ Владимир Путин присвоил почетное звание Героя труда РФ режиссеру Никите Михалкову за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетний упорный труд, сообщили в Кремле.

Сейчас Михалков носит звание народного артиста РСФСР. Он начал снимать фильмы с 14 лет, а в 18 уже сыграл свою первую главную роль в кинокартине "Я шагаю по Москве". Режиссер отмечает свой юбилей 21 октября. Ему исполнилось 75 лет.

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#путин #михалков #герой труда

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