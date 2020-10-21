Жапаров назвал Россию надежным партнером Киргизии

Глава Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, который назначен исполняющим обязанности президента, рассказал о роли РФ в урегулирование обстановки в стране. Свою позицию он озвучил на встрече с послом России Николаем Удовиченко, передает ТАСС.

Глава Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, который назначен исполняющим обязанности президента, рассказал о роли РФ в урегулирование обстановки в стране. Свою позицию он озвучил на встрече с послом России Николаем Удовиченко, передает ТАСС.

По словам Жапарова, Россия играет особенную роль в тех процессах, которые направлены на урегулирование ситуации в республике. Киргизский лидер обратил внимание на работу, проводимую специальным представителем президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Временный глава Киргизии подчеркнул, что Москва остается для Бишкека надежным партнером. На встрече с Удовиченко Жапаров выразил благодарность российской стороне за помощь в противодействии COVID-19.

И.о. президента страны добавил, что действующие власти готовы наращивать сотрудничество с РФ. Кроме того, русский язык будет иметь в Киргизии статус официального и в дальнейшем. В связи с этим Жапаров попросил помочь в пополнении штата преподавателей, чтобы эффективнее проводить обучение сельских жителей.