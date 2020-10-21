Минобороны США рассматривает вариант переброски войск поближе к России

Соединенные Штаты изучают возможность передислокации бронетанкового полка американских войск из Германии в другую страну, которая находится ближе к РФ. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет агентство ТАСС.

Соединенные Штаты изучают возможность передислокации бронетанкового полка американских войск из Германии в другую страну, которая находится ближе к РФ. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет агентство ТАСС.

Эспер рассказал о переговорах с министрами обороны Болгарии и Румынии. Он допустил возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США в одной из этих стран на постоянной основе.

Глава Минобороны США 29 июля объявил о выводе более 11-и тыс. военнослужащих с территории ФРГ. Он уточнил, что около половины из них будут направлены в Бельгию и Италию. По словам Эспера, в Германии останутся не более 25-и тыс. американских солдат.