Компания Трампа пополнила бюджет Китая на 188 тысяч долларов США

Американское издание The New York Times сообщило о наличии у лидера США Дональда Трампа банковских счетов на территории КНР. Об этом свидетельствуют налоговые отчеты главы Белого дома, передает Regnum.

Американское издание The New York Times сообщило о наличии у лидера США Дональда Трампа банковских счетов на территории КНР. Об этом свидетельствуют налоговые отчеты главы Белого дома, передает Regnum.

По словам журналистов, американская фирма Trump International Hotels Management LLC имеет собственный банковский счет в КНР. За два года эта компания пополнила бюджет Китая при помощи налогов на 188 тысяч долларов США.

Авторы материала заметили, что компании Дональда Трампа также завели свои банковские счета на территории Ирландии и Соединенного Королевства. Однако все счета оформлены на юридические лица, поэтому не отображены в отчетах президента Соединенных Штатов.