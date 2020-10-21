Встреча главы Армении и генсека НАТО пройдет в Брюсселе

Глава Республики Армения Армен Саркисян вылетел в столицу Европейского союза, где намерен провести переговоры по обстановке, которая складывается в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в пресс-службе армянского лидера.

Глава Республики Армения Армен Саркисян вылетел в столицу Европейского союза, где намерен провести переговоры по обстановке, которая складывается в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в пресс-службе армянского лидера.

В Брюсселе Саркисян проведет встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, а также рядом министров из государств Европы.

Вооруженный конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Вооруженные силы Азербайджана устроили атаки и обстрелы по всей линии соприкосновения. Нападениям подверглись жилые районы.