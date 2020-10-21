Церковь Бориса и Глеба могут восстановить в Санкт-Петербурге

Члены Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге обратились в Смольный с идеей воссоздания храма Бориса и Глеба на Синопской набережной, пишет "Петербургский дневник".

Члены Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге обратились в Смольный с идеей воссоздания храма Бориса и Глеба на Синопской набережной, пишет "Петербургский дневник".

Представители организации сообщили об инициативе губернатору Северной столицы Александру Беглову. Идея получила одобрение в администрации города на Неве. Сейчас Фонд получает необходимые для воссоздания церкви документы. Ожидается, что строительство стартует уже в 2022 году.

"Храм построят на средства, которые поступают от жертвователей фонда. Но пока мы не проводили оценку строительно-монтажных работ", — заявил представитель фонда Филипп Грибанов.

Глава Петербурга Александр Беглов заявлял, что некоторые места в городе считает по-настоящему особенными. По его словам, отдельные локации способны оказывать на него сильное психологическое влияние, передает телеканал "360".