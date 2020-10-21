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9:33   21 Октября 2020
Армия

Баку опроверг сообщения Еревана о сбитом в Карабахе самолете

Баку опроверг сообщения Еревана о сбитом в Карабахе самолете

Сообщения Армении о сбитом самолете на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Накануне пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения ПВО на южном направлении линии соприкосновения сбили самолет азербайджанской армии.

Многолетний конфликт, связанный с Карабахом, резко обострился между Баку и Ереваном 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий и объявили военное положение.

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#самолет #ереван #баку

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