9:33 21 Октября 2020Армия
Баку опроверг сообщения Еревана о сбитом в Карабахе самолете
Сообщения Армении о сбитом самолете на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.
Сообщения Армении о сбитом самолете на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.
Накануне пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения ПВО на южном направлении линии соприкосновения сбили самолет азербайджанской армии.
Многолетний конфликт, связанный с Карабахом, резко обострился между Баку и Ереваном 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий и объявили военное положение.