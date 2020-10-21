Препарат от холестерина снижает смертность от опасной болезни у женщин

Женщины с раком груди и меланомой, принимавшие лекарства от холестерина, имели меньше шансов умереть. Об этом говорится в публикации British Journal of Clinical Pharmacology.

Женщины с раком груди и меланомой, принимавшие лекарства от холестерина, имели меньше шансов умереть. Об этом говорится в публикации British Journal of Clinical Pharmacology.

Исследователи проанализировали данные пациенток из Австралии, которым диагностировали рак груди с 2003 по 2013 годы. До выявления онкологического заболевания медики выписывали женщинам лекарства для снижения уровня холестерина класса статинов. Чем чаще пациентки пользовались препаратом, тем ниже был риск умереть от рака.

Ученые пришли к выводу, что лекарство от холестерина может быть эффективным в борьбе со злокачественными опухолями. Статины можно будет использовать для терапии и лечения онкологических недугов, сообщает соавтор научного исследования, доктор медицинских наук Цзя-Ли Фэн. Онколог Евгений Левченко перечислил первые признаки рака легких, передает телеканал "360".