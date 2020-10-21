Украинские создатели вакцины от коронавируса получат поддержку от Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский ознакомился с первыми результатами создания отечественной вакцины от коронавируса нового типа. Препарат прошел доклинический этап разработки, говорится в сообщении пресс-службы офиса президента, пишет RT.

Украинский лидер Владимир Зеленский ознакомился с первыми результатами создания отечественной вакцины от коронавируса нового типа. Препарат прошел доклинический этап разработки, говорится в сообщении пресс-службы офиса президента, пишет RT.

Отмечается, что работа над вакциной велась на протяжении полугода. В ее рамках ученые добивались уничтожения вируса в пораженных заболеванием человеческих клетках.

В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что препарат разрабатывается как уникальный. При его создании используется ранее не применяемый подход. Глава Украины дал обещание оказывать господдержку разработчикам.