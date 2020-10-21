NI назвал российские системы С-400 большой проблемой для США

Госдепартамент США назвал приобретение российской системы С-400 Турцией неприемлемым. Журналист The National Interest Питер Сучиу заявил, что этот факт доказывает "проблемность" систем РФ для США.

Госдепартамент США назвал приобретение российской системы С-400 Турцией неприемлемым. Журналист The National Interest Питер Сучиу заявил, что этот факт доказывает "проблемность" систем РФ для США.

На прошлой неделе турецкая армия сообщила об испытаниях российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в ходе учений близ города Синоп, пишет "ПолитРоссия". Обозреватель американского издания акцентирует внимание на том, что турецкий телеканал A Haber, который близок к правительству, также подтвердил запуск российских ракет.

В результате покупки Турцией С-400 "Триумф" Анкару вывели из программы совместных ударных истребителей F-35 Lightning II. Вашингтон утверждал, что истребитель-невидимка является несовместимой системой с С-400.

Автор издания привел слова пресс-секретаря госдепартамента Моргана Ортагуса, который заявил, что если пуски российских ракет Турцией подтвердятся, то США осудят действия Анкары, как союзника НАТО. Однако в августе Анкара и Москва подписали контракт на поставку второй партии ракетных комплексов С-400. Питер Сучиу считает, что именно американские истребители F-35, которых Турция лишилась из-за покупки российских систем, стали достойной жертвой.