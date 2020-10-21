Мэрия Екатеринбурга объяснила значение слов главы города о людях без масок

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, заявил ТАСС его пресс-секретарь Анатолий Карманов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, заявил ТАСС его пресс-секретарь Анатолий Карманов.

Накануне городской портал E1.RU опубликовал интервью с Высокинским, в котором он якобы заявил, что из общественного транспорта нужно выталкивать людей, которые не носят маски и перчатки.

"Эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим. Фразу вырвали из контекста беседы", — заявил представитель мэрии Екатеринбурга.

В настоящее время в Свердловской области масочный режим распространяется на общественный транспорт и помещения. Среди ограничительных мер в регионе действует запрет на посещение фан-зон на концертах, также закрытыми остаются детские игровые комнаты в торговых центрах.