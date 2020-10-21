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8:35   21 Октября 2020
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов умер в Москве в возрасте 69 лет

Протоиерей Дмитрий Смирнов умер в Москве в возрасте 69 лет

Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram-канале.

Рулинский написал, что владыка Пантелеимон выполнил панихиду по батюшке. Ранее сообщалось, что Смирнов лечился после перенесенной коронавирусной инфекции.

Дмитрий Смирнов стал священником в 1979 году. Протоиерей больше всего был известен широкой аудитории своими резкими высказываниями о пандемии коронавируса, женщинах, живущих в гражданском браке и о ядерной бомбе.

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