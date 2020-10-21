И. о. главы Киргизии оценил роль РФ в стабилизации ситуации в стране

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров оценил роль России в урегулировании послевыборной ситуации в стране. По его словам, Москва сыграла ключевую роль в стабилизации обстановки.

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров оценил роль России в урегулировании послевыборной ситуации в стране. По его словам, Москва сыграла ключевую роль в стабилизации обстановки.

Политик также отметил особое влияние на ситуацию спецпредставителя российского президента Дмитрия Козака.

Центральная избирательная комиссия республики ранее озвучила дату проведения повторных выборов в парламент. Реализовать свою избирательное право местные жители смогут 20 декабря.

Первые выборы состоялись в начале октября. Несогласные с результатами голосования — сторонники недошедших в парламент партий — организовали митинг и столицу страны Бишкек захлестнули общественные волнения.