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8:23   21 Октября 2020
Политика

И. о. главы Киргизии оценил роль РФ в стабилизации ситуации в стране

И. о. главы Киргизии оценил роль РФ в стабилизации ситуации в стране

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров оценил роль России в урегулировании послевыборной ситуации в стране. По его словам, Москва сыграла ключевую роль в стабилизации обстановки.

Политик также отметил особое влияние на ситуацию спецпредставителя российского президента Дмитрия Козака.

Центральная избирательная комиссия республики ранее озвучила дату проведения повторных выборов в парламент. Реализовать свою избирательное право местные жители смогут 20 декабря.

Первые выборы состоялись в начале октября. Несогласные с результатами голосования — сторонники недошедших в парламент партий — организовали митинг и столицу страны Бишкек захлестнули общественные волнения.

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#россия #выборы #киргизия

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