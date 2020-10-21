Адвокат Трампа сообщил, что сын Байдена хранил фото несовершеннолетних

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер в своем ноутбуке держал материалы интимного характера, связанные с несовершеннолетними девочками, сообщил адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер в своем ноутбуке держал материалы интимного характера, связанные с несовершеннолетними девочками, сообщил адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани.

В эфире телеканала Newsmax юрист продемонстрировал сообщения, подтверждающие его слова. Джулиани заявил, что Хантер рассказал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата). Как отмечено в сообщениях, женщина обвинила Байдена-младшего в "неподобающем поведении с несовершеннолетними". По ее словам, Хантер будучи в обнаженном виде якобы вел беседу по Facetime с 14-летней девочкой. Сама девушка этот инцидент отрицает.

Адвокат президента США заявил, что в ноутбуке Хантера обнаружили множество фотографий несовершеннолетних. По словам Джулиани, их направили в полицию штата Делавэр.