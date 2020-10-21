Власти Швейцарии хотят выплатить жителям страны по 7 тыс. евро

Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить 7500 швейцарских франков (примерно 7 тыс. евро) каждому гражданину страны, в том числе и детям, сообщает портал The Local.

Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить 7500 швейцарских франков (примерно 7 тыс. евро) каждому гражданину страны, в том числе и детям, сообщает портал The Local.

Если эту идею до 22 октября поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. В ходе плебисцита будет принято решение об одобрении инициативы. В случае положительного результата, денежные средства поступят швейцарцам через год.

С предложением выплатить по 7 тыс. евро каждому жителю Швейцарии выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен, которые считают, что Национальный банк должен выплатить "вертолетные деньги" и тем самым снизить стоимость национальной валюты.

По словам авторов идеи, для выплаты денег необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму освободить от налогов.