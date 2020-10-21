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7:32   21 Октября 2020
Политика

ЦИК Киргизии назвал дату проведения повторных парламентских выборов

ЦИК Киргизии назвал дату проведения повторных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии анонсировала дату проведения повторных выборов в парламент. Новое голосование пройдет в республике 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на заявление источника в Центризбиркоме страны.

Первые парламентские выборы прошли к Киргизии 4 ноября. Тогда сторонники проигравших партий вышли на митинг в Бишкеке. В ходе протестов демонстранты захватили территорию Белого дома и здание парламента. Также им удалось добиться освобождения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

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#киргизия #цик #выборы в парламент

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