ЦИК Киргизии назвал дату проведения повторных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии анонсировала дату проведения повторных выборов в парламент. Новое голосование пройдет в республике 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на заявление источника в Центризбиркоме страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии анонсировала дату проведения повторных выборов в парламент. Новое голосование пройдет в республике 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на заявление источника в Центризбиркоме страны.

Первые парламентские выборы прошли к Киргизии 4 ноября. Тогда сторонники проигравших партий вышли на митинг в Бишкеке. В ходе протестов демонстранты захватили территорию Белого дома и здание парламента. Также им удалось добиться освобождения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева из СИЗО.