Роспотребнадзор дал советы по организации режима дня для школьников

Правильный режим дня и условия обучения могут положительно сказаться на здоровье, успеваемости и настроении школьника. Роспотребнадзор дал соответствующие рекомендации родителям детей, передает "Подмосковье сегодня".

Правильный режим дня и условия обучения могут положительно сказаться на здоровье, успеваемости и настроении школьника. Роспотребнадзор дал соответствующие рекомендации родителям детей, передает "Подмосковье сегодня".

Родителям школьников стоит следить за продолжительностью сна своих детей, так как его количество напрямую влияет на успеваемость в школе. Также стоит устраивать школьникам дневной сон. Чтобы ребенок лучше засыпал, необходимо после 19 часов ограничить использование гаджетов, просмотр фильмов и активные игры. Комната должна быть проветренной, а кровать ровной с невысокой подушкой.

Рабочее место должно быть максимально комфортным, для этого стул и стол необходимо отрегулировать по росту школьника, а также расположить их в правильную сторону по отношению к окну, чтобы свет падал с левой стороны (если ребенок левша — то с правой). Для здоровья важно контролировать продолжительность работы и игр за компьютером, чем младше ребенок, тем меньше минут он должен смотреть в монитор.

Дети из младших классов должны гулять на улице от трех до трех с половиной часов, — старшеклассники — два с половиной часа. Еще одна важная составляющая грамотного режима дня — сбалансированное питание.