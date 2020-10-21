Производителем вакцины от COVID-19 может стать новосибирская фармкомпания

Новосибирская фармкомпания "Вектор-Биальгам" может стать одним из производителей вакцины против коронавируса, которая была создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом информирует ТАСС.

Новосибирская фармкомпания "Вектор-Биальгам" может стать одним из производителей вакцины против коронавируса, которая была создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом информирует ТАСС.

Мэр наукограда Кольцово Новосибирской области, где расположены производственные мощности компании, Николай Красников рассказал, что вероятно будут запущены большие объемы производства вакцины. Он отметил, что компания уже имеет успешный опыт создания вакцины против гепатита А.

Директор компании "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин сообщил о направлении необходимой заявки для производства в Минздрав РФ и Минпромторг РФ. По его словам, инфраструктура компании позволит справиться с этой задачей.