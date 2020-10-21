Беглов поделился с петербуржцами итогами своего визита в Москву

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в Москве с рабочим визитом. Об итогах поездки он рассказал петербуржцам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в Москве с рабочим визитом. Об итогах поездки он рассказал петербуржцам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В Москве Беглов провел встречу с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым. Во время беседы были затронуты темы промышленной политики и безопасности товаров.

Градоначальник также встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Они обсудили промежуточные итоги работы по федеральным проектам "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа". Беглов отметил, что 155 школ и колледжей Петербурга были оборудованы всем необходимым к началу учебного года. Оснастили также коррекционные школы.

"В школе №49 оборудовали кабинеты логопедов, дефектологов, психологов, кабинет технологии, а в школе №439 появилась полноценная мастерская современного декоративно-прикладного искусства с лазерным гравером, 3D-сканером, текстильным принтером и интерактивной доской", — подчеркнул губернатор.

В Смольном ранее рассказали, что Петербург получил на борьбу с коронавирусом более 17 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из этой суммы 8,8 миллиарда рублей были направлены на выплаты медработникам.