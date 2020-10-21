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6:13   21 Октября 2020
Политика

Кравчук назвал четыре шага для достижения мира в Донбассе

Кравчук назвал четыре шага для достижения мира в Донбассе

Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины можно при выполнении четырех условий. Такое заявление в эфире канала "Украина 24" сделал руководитель украинской делегации в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук уверен, что украинские власти должны принять законы о реинтеграции Донбасса. Это, по словам политика, должно происходить в несколько этапов.

"Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", — пояснил экс-президент.

Прежде всего в регионе должны быть прекращены все боевые действия. Второй шаг заключается в проведении выборов на этих территориях. Следующие два этапа характеризуются формированием в Донбассе исполнительной власти и принятием пакета законов по экономике.

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#донбасс #украина #кравчук

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