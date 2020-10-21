Трамп пошутил над "жуликоватой" Клинтон

Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в технических неполадках во время своего выступления в Пенсильвании. Об этом передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в технических неполадках во время своего выступления в Пенсильвании. Об этом передает РИА Новости.

Трамп выступал перед своими сторонниками в Пенсильвании. В какой-то момент его микрофон сломался, однако уже через минуту проблема была улажена. Глава Белого дома пошутил, что в поломке микрофона виновата "жуликоватая" Клинтон.

"Интересно, кто это сделал? Я не думаю, что это был Джо (Байден). Знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари (Клинтон)", — приводит его слова издание.

Выборы президента запланированы в США на 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.