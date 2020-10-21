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5:37   21 Октября 2020
Общество

Опрос показал отношение граждан РФ к городам их проживания

Опрос показал отношение граждан РФ к городам их проживания

Около 75% граждан РФ считают комфортными те населенные пункты, в которых они проживают в настоящее время. Об этом свидетельствует совместный опрос ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа", передает ТАСС.

Исследование показало, что 90% жителей Санкт-Петербурга и Москвы высоко оценили условия проживания в этих городах. При этом 27% россиян из других городов-миллионников не считают свои населенные пункты достаточно комфортными для проживания. Того же мнения придерживаются 27% респондентов из городов с меньшей численностью населения.

Также респонденты оценили инфраструктуру своих городов. Значительная часть опрошенных остались довольна состоянием школ, детсадов и поликлиник.

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#россия #опрос #город

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