Опрос показал отношение граждан РФ к городам их проживания

Около 75% граждан РФ считают комфортными те населенные пункты, в которых они проживают в настоящее время. Об этом свидетельствует совместный опрос ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа", передает ТАСС.

Около 75% граждан РФ считают комфортными те населенные пункты, в которых они проживают в настоящее время. Об этом свидетельствует совместный опрос ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа", передает ТАСС.

Исследование показало, что 90% жителей Санкт-Петербурга и Москвы высоко оценили условия проживания в этих городах. При этом 27% россиян из других городов-миллионников не считают свои населенные пункты достаточно комфортными для проживания. Того же мнения придерживаются 27% респондентов из городов с меньшей численностью населения.

Также респонденты оценили инфраструктуру своих городов. Значительная часть опрошенных остались довольна состоянием школ, детсадов и поликлиник.