ФБР: Россия не имеет отношения к компромату на сына Байдена

Россия не имеет никакого отношения к публикации электронной переписки сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявили сотрудники ФБР, сообщил телеканал Fox News.

Россия не имеет никакого отношения к публикации электронной переписки сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявили сотрудники ФБР, сообщил телеканал Fox News.

Сотрудники ФБР получили ноутбук с письмами Хантера Байдена. Эксперты ведомства выяснили, что компромат не является "частью российской кампании по дезинформации". О непричастности РФ говорил и глава Нацразведки США Джон Рэтклифф.

Электронную переписку, принадлежащую, предположительно, сыну Байдена, опубликовала газета New York Post. В одном из писем сотрудник украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом. Это противоречит заявлению демократа, который ранее утверждал, что не имел никакого отношения к работе сына в украинской компании.