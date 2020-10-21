Депутат ГД Зубарев предложил запретить размещение рекламы в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к главам Минцифры и Минстроя с предложением запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия их жителей. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к главам Минцифры и Минстроя с предложением запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия их жителей. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива парламентария получила поддержку в Общественной палате РФ "Деловая Россия", а также в общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ.

Зубарев пояснил, что соответствующий запрет необходим, поскольку в настоящий момент российское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на размещение рекламы в почтовых ящиках. В них скапливается большое количество листовок и флаеров, среди которых трудно найти нужное письмо или квитанцию ЖКУ.

"Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам", — отметил депутат.

Он добавил, что в развитых странах Европы и в США запрещено размещение безадресной рекламы в почтовых ящиках, поскольку они являются частной собственностью граждан. Зубарев считает, что решить эту проблему в России необходимо на законодательном уровне.