Россиянам рассказали, что нельзя делать на собственном балконе

Хранение опасных веществ, содержание домашних животных, готовка и курение запрещены на балконах. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова, передает агентство "Прайм".

Хранение опасных веществ, содержание домашних животных, готовка и курение запрещены на балконах. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова, передает агентство "Прайм".

Использование открытого огня на балконах запрещено по правилам противопожарного режима, рассказала специалист. Она отметила, что к категории "открытого огня" относится и курение.

"За выброшенный окурок полагается штраф в размере 3 000 рублей, если же такой окурок вызовет возгорание, штраф увеличится до 5 000 рублей", — сообщила Пшеничникова.

Легковоспламеняющиеся вещества нельзя хранить на балконе, потому что они могут спровоцировать взрыв. За их хранение может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность, заключила эксперт.