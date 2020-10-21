Украина будет закупать корабли у других стран для новых баз на Черном море

Власти Украины собираются "своими силами" строить две новые военно-морские базы на Черном море. Закупать для них корабли Киев хочет у других стран, заявил изданию "Обозреватель" бывший украинский президент Леонид Кравчук.

Власти Украины собираются "своими силами" строить две новые военно-морские базы на Черном море. Закупать для них корабли Киев хочет у других стран, заявил изданию "Обозреватель" бывший украинский президент Леонид Кравчук.

Базы на Черном море, по словам Кравчука, нужны Украине. Она собирается их эксплуатировать самостоятельно.

"Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?" — подчеркнул глава трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кравчук напомнил про договор с Великобританией о стратегическом партнерстве. Он отметил, что британские катера, которые Киев собирается купить, будут "в два раза быстрее российских".