Российский космонавт Рыжиков возглавил МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от астронавта из США Кристофера Кэссиди. Об этом сообщили на сайте NASA.

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от астронавта из США Кристофера Кэссиди. Об этом сообщили на сайте NASA.

Кэссиди вручил Рыжикову символический ключ от МКС в окружении экипажа. Астронавт поздравил российского космонавта с новой должностью. Он также назвал проведенное на МКС время замечательным. Рыжиков пообещал продолжить традицию международного взаимодействия на станции.

Кристофер Кэссиди в четверг вместе с двумя российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером будут возвращаться на Землю на корабле "Союз МС-16". На МКС останутся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.