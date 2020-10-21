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3:32   21 Октября 2020
Политика

Трамп рассматривает возможность публикации интервью CBS до выхода эфира

Трамп рассматривает возможность публикации интервью CBS до выхода эфира

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что "ради сохранения точности" он может опубликовать свое интервью программе "60 минут" телеканала CBS еще до выхода эфира. Об этом он написал у себя в Twitter.

Американский лидер утверждает, что собирается это сделать ради того, чтобы у каждого появилась возможность получить представление о том, "что такое лживое и необъективное интервью". В эфир программа "60 минут" телеканала CBS должна будет выйти 25 октября.

Недавно телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп прервал запись программы "60 минут", поскольку посчитал, что у них уже достаточно материала.

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#сша #трамп #эфир #60 минут

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