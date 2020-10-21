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3:31   21 Октября 2020
Общество

Неспособность к выработке антител нейтрализует действие вакцины от COVID-19

Неспособность к выработке антител нейтрализует действие вакцины от COVID-19

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции может оказаться бесполезной для ряда людей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

Речь идет о людях, организм которых не может вырабатывать антитела. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пациенты с иммунодефицитом, передает издание.

Вирусолог пояснил, что каждый человек обладает индивидуальной способностью к выработке антител. Это связано не только с состоянием здоровья, но также с неизвестными науке особенностями организма. Антитела обычно плохо вырабатываются у пожилых людей, а также при приеме противовоспалительных препаратов и злоупотреблении алкоголем.

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#вакцина #коронавирус #Альтштейн

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