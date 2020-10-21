Неспособность к выработке антител нейтрализует действие вакцины от COVID-19

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции может оказаться бесполезной для ряда людей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции может оказаться бесполезной для ряда людей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

Речь идет о людях, организм которых не может вырабатывать антитела. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пациенты с иммунодефицитом, передает издание.

Вирусолог пояснил, что каждый человек обладает индивидуальной способностью к выработке антител. Это связано не только с состоянием здоровья, но также с неизвестными науке особенностями организма. Антитела обычно плохо вырабатываются у пожилых людей, а также при приеме противовоспалительных препаратов и злоупотреблении алкоголем.