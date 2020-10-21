Коронавирус способен спровоцировать появление аутоиммунных заболеваний

Развитие аутоиммунных заболеваний может стать следствием появления в организме коронавируса. На это указал колумбийский ученый Карлос Каньяс, передают "Известия".

Развитие аутоиммунных заболеваний может стать следствием появления в организме коронавируса. На это указал колумбийский ученый Карлос Каньяс, передают "Известия".

Речь, по словам ученого, идет о синдроме Гийена-Барре, рассеянном склерозе и системной красной волчанке. Некоторые симптомы аутоиммунных заболеваний способны появляться во время инфекции и оставаться после избавления от нее. Это боль в суставах, повышенная усталость, мышечные боли.

Статью колумбийского ученого прокомментировал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Он считает, что при COVID-19 происходит подавление иммунной системы. Это провоцирует развитие аутоиммунных заболеваний.