Коронавирус способен спровоцировать появление аутоиммунных заболеваний
Развитие аутоиммунных заболеваний может стать следствием появления в организме коронавируса. На это указал колумбийский ученый Карлос Каньяс, передают "Известия".
Речь, по словам ученого, идет о синдроме Гийена-Барре, рассеянном склерозе и системной красной волчанке. Некоторые симптомы аутоиммунных заболеваний способны появляться во время инфекции и оставаться после избавления от нее. Это боль в суставах, повышенная усталость, мышечные боли.
Статью колумбийского ученого прокомментировал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Он считает, что при COVID-19 происходит подавление иммунной системы. Это провоцирует развитие аутоиммунных заболеваний.
"Некоторые патогены могут запускать аутоиммунитет из-за того, что фрагменты их белков отчасти похожи на белки человека, и иммунитет начинает путаться между "своим" и "чужим", — подчеркнул Ризванов.