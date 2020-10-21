Нью-Йорк готовится к возможным протестам после грядущих выборов в США

Власти Нью-Йорка не исключают возможности возникновения акций протеста из-за грядущих президентских выборов в США, поэтому заранее начали к ним готовиться. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает РИА Новости.

Власти Нью-Йорка не исключают возможности возникновения акций протеста из-за грядущих президентских выборов в США, поэтому заранее начали к ним готовиться. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает РИА Новости.

Мэр Нью-Йорка считает, что массовые акции мирных протестов могут начаться, если действующий президент США Дональд Трамп, в случае своего поражения на выборах, решит что-либо предпринять, "чтобы подорвать демократию и остановить волю людей".

"И я также ожидаю, что сторонники президента Трампа выйдут", — добавил Блазио.

Он уточнил, что уже обсуждал подготовку к возможным митингам с шефом полиции Нью-Йорка Дермотом Ши. Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что город должен быть готов к большому количеству акций протеста.