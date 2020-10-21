Экспонаты сразу трех музеев пострадали от рук вандалов в Берлине

Неизвестные повредили сразу 70 ценных экспонатов в трех галереях, которые расположены на "Музейном острове" в Берлине. О расследовании сообщили еженедельник Die Zeit и радиостанция Deutschlandfunk.

Неизвестные повредили сразу 70 ценных экспонатов в трех галереях, которые расположены на "Музейном острове" в Берлине. О расследовании сообщили еженедельник Die Zeit и радиостанция Deutschlandfunk.

Вандалы облили масляной жидкостью экземпляры, представленные в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее. Все они входят в список ЮНЕСКО. Преступники повредили древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры, а также картины XIX века, передает телеканал "360".

Нападение на "Музейный остров" случилось в начале октября, однако правоохранительные органы и руководство музейного комплекса не стали предавать огласке инцидент. Вандалов пока не удалось найти, полиция продолжает расследование.