Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:35   21 Октября 2020
Происшествия

Экспонаты сразу трех музеев пострадали от рук вандалов в Берлине

Экспонаты сразу трех музеев пострадали от рук вандалов в Берлине

Неизвестные повредили сразу 70 ценных экспонатов в трех галереях, которые расположены на "Музейном острове" в Берлине. О расследовании сообщили еженедельник Die Zeit и радиостанция Deutschlandfunk.

Вандалы облили масляной жидкостью экземпляры, представленные в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее. Все они входят в список ЮНЕСКО. Преступники повредили древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры, а также картины XIX века, передает телеканал "360".

Нападение на "Музейный остров" случилось в начале октября, однако правоохранительные органы и руководство музейного комплекса не стали предавать огласке инцидент. Вандалов пока не удалось найти, полиция продолжает расследование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#берлин #вандалы #музеи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров