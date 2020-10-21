Назван подрывающий защиту организма от COVID-19 фактор

Изменения погодных условий способны влиять на иммунитет. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о факторе, подрывающем защиту организма от COVID-19, сообщило РИА Новости.

Изменения погодных условий способны влиять на иммунитет. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о факторе, подрывающем защиту организма от COVID-19, сообщило РИА Новости.

Защита организма от инфекций, включая коронавирус, может временно понизиться. Это, по данным пресс-службы ведомства, связано с переохлаждением.

"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19", — подчеркнуто в сообщении пресс-службы.

В ведомстве порекомендовали следить за соблюдением температурного режима в помещениях. Важно, чтобы системы отопления в настоящее время нормально функционировали. Граждане, которые обнаружат нарушение нормативов, могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора по регионам, передает телеканал "360".