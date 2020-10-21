Эксперты выяснили процент желающих стать самозанятыми среди подростков в РФ

Оформить статус самозанятого желают 27 процентов подростков, принявших участие в исследовании платежного сервиса Qiwi. Об этом информирует РИА Новости.

Оформить статус самозанятого желают 27 процентов подростков, принявших участие в исследовании платежного сервиса Qiwi. Об этом информирует РИА Новости.

Компания в сентябре провела исследование с участием 1399 человек в возрасте 14-22 лет. Аналитики сообщили, что в последний год 42 процента подростков работали, 30 из них подрабатывали грузчиками и разнорабочими. Отмечается, что фрилансерами считают себя 23 процента опрошенных, еще 27 процентов намерены получить статус самозанятого в ближайшее время.

Подростки рассказали, что плюсом работы на себя является возможность совмещать ее с другой работой или учебой. Исследователи выяснили, что четыре процента опрошенных подростков имеют статус самозанятого. Около 69 процентов молодых людей не хотят получить этот статус.

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