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1:53   21 Октября 2020
Общество

Эксперты выяснили процент желающих стать самозанятыми среди подростков в РФ

Эксперты выяснили процент желающих стать самозанятыми среди подростков в РФ

Оформить статус самозанятого желают 27 процентов подростков, принявших участие в исследовании платежного сервиса Qiwi. Об этом информирует РИА Новости.

Компания в сентябре провела исследование с участием 1399 человек в возрасте 14-22 лет. Аналитики сообщили, что в последний год 42 процента подростков работали, 30 из них подрабатывали грузчиками и разнорабочими. Отмечается, что фрилансерами считают себя 23 процента опрошенных, еще 27 процентов намерены получить статус самозанятого в ближайшее время.

Подростки рассказали, что плюсом работы на себя является возможность совмещать ее с другой работой или учебой. Исследователи выяснили, что четыре процента опрошенных подростков имеют статус самозанятого. Около 69 процентов молодых людей не хотят получить этот статус.

Недавно стало известно, что школьники Московской области смогут познать азы предпринимательства. Бизнес-курсы подготовили для детей с 14 по 17 лет, передает телеканал "360".

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