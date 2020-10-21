Министр иностранных дел Армении находится в России с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян ранее прибыл в Россию с рабочим визитом. Глава ведомства сейчас находится в Москве. Политик планирует ненадолго задержаться в столице, передает пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в Facebook.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян ранее прибыл в Россию с рабочим визитом. Глава ведомства сейчас находится в Москве. Политик планирует ненадолго задержаться в столице, передает пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в Facebook.

Ведомство накануне информировало о планах Мнацаканяна посетить в ближайшее время США. Там министр хочет встретиться с госсекретарем Майком Помпео. Согласно данным различных источников, переговоры политиков назначены на 23 октября.