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1:23   21 Октября 2020
Политика

Министр иностранных дел Армении находится в России с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении находится в России с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян ранее прибыл в Россию с рабочим визитом. Глава ведомства сейчас находится в Москве. Политик планирует ненадолго задержаться в столице, передает пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в Facebook.

Ведомство накануне информировало о планах Мнацаканяна посетить в ближайшее время США. Там министр хочет встретиться с госсекретарем Майком Помпео. Согласно данным различных источников, переговоры политиков назначены на 23 октября.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — говорится в сообщении.

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