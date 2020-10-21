Американский военный истребитель потерпел крушение в Калифорнии

Истребитель F/A-18E Super Hornet Военно-морских сил США в результате авиационного происшествия потерпел крушение в Калифорнии. Об этом сообщила военная база ВМС Лимур на своей странице в Facebook.

Истребитель F/A-18E Super Hornet Военно-морских сил США в результате авиационного происшествия потерпел крушение в Калифорнии. Об этом сообщила военная база ВМС Лимур на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным данным военной базы, в результате инцидента пилот остался жив. Причина падения истребителя в настоящий момент неизвестна.

"Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования", — говорится в сообщении базы ВМС Лимур.

Недавно было подтверждено падение американского истребителя F-15 у берегов северной Англии, который выполнял учебный полет в составе с тремя другими самолетами. Об этом говорится в заявлении ВВС Великобритании авиабазы Lakenheath.

Министерство обороны РФ несколько недель назад опубликовало видео, на котором пилот управляет Су-57. Этот ролик впечатлил американского журналиста Popular Mechanics, передает телеканал "360". Он заявил, что видео демонстрирует безопасность полетов без защитного купола.