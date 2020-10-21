Эспер: США будут бороться с РФ и КНР за рынок оружия в третьих странах

Соединенные Штаты Америки принимают две инициативы, которые послужат сдерживанию России и Китая. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки принимают две инициативы, которые послужат сдерживанию России и Китая. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА Новости.

Пентагон будет "устанавливать и отслеживать прогресс" в улучшении отношений между Вашингтоном и его союзниками. По словам Эспера, усовершенствовать что-то можно только путем отслеживания результатов. Он также объявил о намерении США конкурировать с Россией и Китаем в сфере оборонной промышленности.

"По мере того как Пекин и Москва работают над расширением своей доли рынка оружия, они привлекают другие страны в свои сети безопасности, бросают вызов усилиям США по развитию собственных отношений (с партнерами) и усложняют будущие оперативные возможности (для США)", — заявил министр обороны США.

Эспер объявил, что Вашингтон не позволит Москве и Пекину "получить доли рынка" оружия в странах третьего мира. Он также анонсировал создание "более стратегического" подхода Пентагона к работе с американскими производителями вооружения.