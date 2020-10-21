Онищенко назвал неуважением уничтожение аппаратов ИВЛ из РФ в США

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые были подарены США, в России применяются во всех медицинских учреждениях и спасли не одну жизнь. Об этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал изданию "Взгляд".

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые были подарены США, в России применяются во всех медицинских учреждениях и спасли не одну жизнь. Об этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал изданию "Взгляд".

Онищенко считает, что США утилизацией российских ИВЛ показывает свое неуважение и пренебрежение. Он заявил, что это является примитивной политикой. По его словам, сообщения в СМИ о несовместимости аппаратов из РФ и электросетей в США выглядят неубедительно. Он подчеркнул, что каждое лечебное учреждение могли обеспечить специальным адаптером.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило сообщение в американских СМИ об утилизации аппаратов ИВЛ из России. Отмечалось, что устройства не стали применять из-за несовместимости с электросетями и страха возгорания в больницах.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко недавно рассказал о возможном искусственном прохождении коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".